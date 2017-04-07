В Минусинске полицейские вынесли из горящего дома мужчину

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Минусинский» вынесли из горящего дома пожилого мужчину.

Ночью, возвращаясь с дежурства, прапорщик полиции Александр Емельянов заметил пожар в одном из частных домов города. Он сообщил о происшествии в дежурную часть, на место прибыл наряд ППС, который патрулировал район поблизости. Капитан полиции Константин Чернов и старший сержант Сергей Попов, не дожидаясь приезда экстренных служб, бросились в горящий дом, взломали входную дверь и вынесли пожилого мужчину. Как оказалось позже, сам он бы выбраться не смог.

Отважных полицейских решено поощрить.