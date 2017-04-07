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06:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшете людей эвакуировали из поликлиники из-за найденного пакета с проводами

Пациентов и медицинский персонал эвакуировали из поликлиники Тайшетской районной больницы 7 апреля 2017 года.

Как сообщает информационное агентство «Тайшет24», в 8:34 старшая медицинская сестра сообщила в полицию, что на лестничной площадке между первым и вторым этажами был обнаружен полиэтиленовый пакет, из которого торчали провода. Прибывший наряд Росгвардии оперативно эвакуировал всех из здания. В пакете обнаружили пластиковую бутылку с жидкостью, ложку и электроудлинитель. Взрывного устройства обнаружено не было, сообщили ИА «Тайшет24» в пресс-службе Тайшетского ОМВД.

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