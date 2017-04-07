Сообщения в интернете о замаскированных взрывных устройствах сеют панику среди хабаровчан

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Панические сообщения о закладках и минах ловушках раскиданных по всем городам России, наводнили хабаровские группы в соцсетях и мессенджерах. Жители краевого центра активно рассылают друг другу предупреждения о взрывных устройствах, замаскированных под обычные вещи, — сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на соцсети.

Пользователи WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram, Одноклассники и Вконтакте, активно делятся сообщением следующего содержания: «Привет! Информация такая. Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины ловушки в виде фонариков, блестящих всяких штучек. ВНИМАНИЕ !!! Прошу предупредить кого нужно. Фонарики находят, поднимают, фонарик взрывается, начиненный гвоздями и болтами». При этом в разных соцсетях ссылаются то на информацию от МВД, то на МЧС.

— Заявления такого рода имеют право делать только правоохранительные органы, — сообщила начальник пресс-службы ДВРЦ МЧС Екатерина Потворова.

Органы внутренних дел также отрицают свою причастность к распространению подобных сообщений. По словам заместителя начальника отдела пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю Екатерины Перепел, всю информацию для гражданского населения УМВД по Хабаровскому краю размещает на официальном сайте ведомства.

— Такой информации в правоохранительных органах нет. В настоящее время ситуация под контролем. А эти сообщения рассылаются для создания паники среди населения. Самое главное в такой ситуации — это сохранять спокойствие и не поддаваться на подобные провокации, — пояснила Екатерина Перепел.