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07:00 (мск), источник: ДЕЙТА

ФСБ задержало главу отдела образования в Приморье

В Партизанске взята под стражу руководитель отдела образования города, — сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщил корреспонденту агентства депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Хмелев, 6 апреля группа работников образования, среди которых директоры школ и заведующие детских садов города Партизанск, дала показания следственному комитету по городу Партизанску о том, что на протяжении длительного времени руководитель местного отдела образования Светлана Требилова под разными формами принуждала давать ей взятки.

Прокурор города Дмитрий Бойко и руководитель отдела СК по городу Партизанск Геннадий Пикульский приняли решение о возбуждении уголовного дела по части превышения должностных полномочий, нанесших особо тяжкий вред. Требилову задержали сотрудники ФСБ.

«Ко мне, как к депутату обратилась группа директоров образовательных учреждений. В своем письме сообщающие, что на протяжении более трех лет большинство руководителей учреждений образования города, под принуждением, вынуждены были отдавать денежные средства, которые шли на обогащения лично Требиловой. Они не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь и здоровье, полагая что у их руководителя имеются коррупционные связи везде. Однако, правоохранительные органы города Партизанска сработали оперативно, четко, слажено за что им большое спасибо», — рассказал корреспонденту ИА «Дейта» Владимир Хмелев.

В Следственном комитете по Приморскому краю подтвердили информацию о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Требиловой.

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