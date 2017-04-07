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06:59 (мск), источник: Om1.ru

Полиция устанавливает личность пользователя, который заманивает школьников Омска в игру «Синий кит»

УМВД по Омской области прокомментировало сообщение из СМИ о том, как омичке предлагали «поиграть с китами» в «игру без названия».

Накануне, 6 апреля, на портале «Новый Омск» появилась публикация о девушке, которую в социальной сети приглашали принять участие в суицидальной игре. Не названная по имени знакомая одного из корреспондентов сразу же обратилась в полицию. Но приехавшие к ней домой два стража порядка, по её словам, не отреагировали на обращение должным образом — потребовали написать не заявление, а объяснение.

Как пояснили Om1.ru в УМВД по Омской области, это событие действительно произошло. Полиция приняла заявление ещё по телефону. Объяснение нужно было написать в рамках доследственной проверки. Эта проверка сейчас проводится. По её результатам будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.

Напомним, что аккаунт «посланника китов» зарегистрирован на простое имя — Александр Михайлов. В профиле указано, что Александр Михайлов родился в 2001 году и учится в одной из омских школ. Во время проверки предстоит выяснить, насколько эти данные соответствуют истине. Отметим, что другую информацию о себе пользователь не сообщил. На аватарке у него установлено изображение китов.

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