Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с РФ
Назвавший Путина убийцей ведущий отдал $13 млн коллегам
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
07:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Названа причина пожара, унесшего жизни двоих детей в Комсомольске-на-Амуре

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело.

В Комсомольске-на-Амуре официально озвучили причину пожара, случившегося в конце марта на улице Котовского, 7, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru. Первоначально в качестве одной из возможных причин пожара указывались проблемы с проводкой. Эта версия подтвердилась.

«Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрообрудования», — прокомментировал ситуацию заместитель главного государственного инспектора Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Антон Юрин.

Напомним, возгорание возникло в двухкомнатной квартире, в которой находились четверо детей. Семилетняя девочка погибла на месте, ее шестилетний брат вскоре скончался в больнице от полученных ожогов. Еще двое детей находятся на лечении. Решается вопрос об их изъятии из семьи —следователи называют ее неблагополучной.

Между тем в связи с происшествием следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти двум лицам по неосторожности».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Систему оповещения протестируют в Хабаровском крае
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь