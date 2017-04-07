Названа причина пожара, унесшего жизни двоих детей в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре официально озвучили причину пожара, случившегося в конце марта на улице Котовского, 7, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru. Первоначально в качестве одной из возможных причин пожара указывались проблемы с проводкой. Эта версия подтвердилась.

«Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрообрудования», — прокомментировал ситуацию заместитель главного государственного инспектора Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Антон Юрин.

Напомним, возгорание возникло в двухкомнатной квартире, в которой находились четверо детей. Семилетняя девочка погибла на месте, ее шестилетний брат вскоре скончался в больнице от полученных ожогов. Еще двое детей находятся на лечении. Решается вопрос об их изъятии из семьи —следователи называют ее неблагополучной.

Между тем в связи с происшествием следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти двум лицам по неосторожности».