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07:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Электропроводка оставила жительниц Уралмаша без общественной бани

На улице XXII Партсъезда, 6 сгорело женское отделение.

Пожар в женском отделении общественной бани «Жемчужина», которая находится на Уралмаше, произошел минувшей ночью, сообщили 7 апреля «АиФ-Урал» в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание случилось на втором этаже. По предварительной версии, в здании коротнула электропроводка. К счастью, людей в бане практически не было. В здании находилась только администратор и сотрудница, которая занималась уборкой в помывочном отделении.

На место были вызваны пожарные, которые оперативно справились с задымлением. Между тем в ближайшие дни женское отделение работать не будет, так как оплавились натяжные потолки и закоптились стены.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Добавим, что данное здание было построено в 1933 году по проекту архитектора П. В. Оранского. Баня является памятником конструктивизма. Здание сходит в список объектов культурного наследия областного значения.

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