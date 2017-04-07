16-летняя иркутянка пропала без вести

Иркутская полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю Дарью Малыхину. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Несовершеннолетняя исчезла 4 апреля. Она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На поиски девушки ориентированы сотрудники угрозыска, инспекции ПДН, участковые и наружные экипажи полиции. Проводятся обследования прилегающей местности, домов и дворов, организованы опросы ее родственников, друзей и знакомых.

Приметы разыскиваемой: на вид 16−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые (крашенные), волосы длинные, глаза серо-голубые, губы средние, нос прямой.