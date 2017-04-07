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07:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

16-летняя иркутянка пропала без вести

Несовершеннолетняя несколько дней не появлялась дома.

Иркутская полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю Дарью Малыхину. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Несовершеннолетняя исчезла 4 апреля. Она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На поиски девушки ориентированы сотрудники угрозыска, инспекции ПДН, участковые и наружные экипажи полиции. Проводятся обследования прилегающей местности, домов и дворов, организованы опросы ее родственников, друзей и знакомых.

Приметы разыскиваемой: на вид 16−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые (крашенные), волосы длинные, глаза серо-голубые, губы средние, нос прямой.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождении Дарьи Малыхиной, полиция просит сообщить по телефонам: 02, 21−64−64, 30−87−08.

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