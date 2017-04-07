Директор бердского турагентства обманула клиентов на 1,5 млн рублей, об этом сообщает прес-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, с января по август 2016 года директор турагентства ООО «Старт» продавала дорогостоящие туристические путевки жителям Бердска. Фактически, все собранные деньги, а это около 1,5 млн рублей, женщина присвоила себе. Туристы так никуда и не отправились. Всего 21 человек.

Женщина признала свою вину в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.