Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
СМИ: Глава Пентагона хочет ударить крылатыми ракетами по Сирии
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Директор бердского турагентства обманула клиентов на 1,5 млн рублей

Женщина собирала с клиентов деньги за дорогостоящие поездки, но люди так никуда и не отправились, рассказали в прокуратуре.

Директор бердского турагентства обманула клиентов на 1,5 млн рублей, об этом сообщает прес-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, с января по август 2016 года директор турагентства ООО «Старт» продавала дорогостоящие туристические путевки жителям Бердска. Фактически, все собранные деньги, а это около 1,5 млн рублей, женщина присвоила себе. Туристы так никуда и не отправились. Всего 21 человек.

Женщина признала свою вину в полном объеме. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирец не пришел за выигранными в лотерею 10 миллионами рублей
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь