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07:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Река зловонных нечистот делает жизнь горожан возле хабаровского жд вокзала невыносимой

Однако в Комитете Железнодорожного района об этой проблеме даже не слышали.

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7
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Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Сильный фекальный запах подпортил жизнь жителей новостроек, расположенных неподалеку от хабаровского железнодорожного вокзала. Но чиновники Комитета по управлению Железнодорожным районом в свою очередь заявляют, что о проблеме им ничего неизвестно и с жалобами к ним никто не обращался, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Жители домов, расположенных на улице Заозёрной пожаловались в редакию агентства на сточные воды, которые сливались прямо в ближайшую канаву. Первым делом подозрение пало на застройщиков, которые и проводили коммуникацмм к новостройкам.

Мужчина, который представился как Андрей, и не пожелавший называть свою фамилию, рассказал о том, что в этом районе он бывает часто, поскольку делает в одной из новостроек ремонт.

— Да, запах действительно ощущается. Но он не постоянный. То есть порой выходишь на улицу, и неприятный запах чувствуется, а иногда все нормально. Но никаких сбросов из канализации я не видел. Как мне кажется, это все стекает, откуда-то со стороны бараков, потому что сильный запах ощущается именно на той дороге, которая ведет к деревянным домам, — сообщил Андрей.

На деле оказалось, что источником зловония действительно является буквально настоящая река канализационных отходов, которая стекает со стороны расположившихся на ближайшей возвышенности деревянных бараков.

Как рассказали работающие неподалёку охранники, недобросовестные горожане уже достаточно долгое время сливают отходы и выбрасывают мусор прямо на улицы. Ранее, зимою, все эти нечистоты оставались в сугробах, но с наступлением весны, когда снег начал таять, к ближайшим домам потекли «реки» отходов, которые попадают в ближайшие водостоки.

Однако в отделе по ЖКХ комитета администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом про эту проблему не слышали. Как утверждает один из специалистов, жалобы к ним не поступали.

По данному вопросу редакция агентства направила официальный запрос в краевую прокуратуру.

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