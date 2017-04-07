Свора агрессивных бродячих собак разгуливает по территории детского садика во Владивостоке

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Группу агрессивных к людям бродячих собак вот уже более полугода наблюдают родители детей из детского садика № 156 на улице Космонавтов, 7 во Владивостоке. Корр. ИА PrimaMedia удалось пообщаться с взволнованными матерями.

На этой неделе в группе WhatsApp, где состоят родители детей из детского сада № 156 появилось тревожное предупреждение с фотографией дворовых собак у калитки садика. Его сделала мама пятилетнего малыша по имени Ирина, пытаясь поднять проблему свободно гулящих туда сюда собак.

— Я эту свору вижу уже давно, где-то с конца прошлого года. Но в последнее время я стала замечать, что они ведут себя агрессивно. Вот только вчера я проезжала мимо, видела, как женщина пожилая шла, и собаки начали на нее гавкать. Пришлось ей перейти на другую сторону улицы, — рассказала Ирина.

По ее словам, животные беспрепятственно бегают прямо по территории детского сада, пугая детей и взрослых.

— Я своего ребенка довожу на машине прямо ко входу в садик. Даже от калитки пройти уже страшновато, потому что, кто его знает, что им в голову придет, — говорит родительница.

С ней согласна и другая мама, которая уверяет, что стаю эту она наблюдает уже в течение года.

— Я их часто там видела. Мне кажется уже год они там бегают. Но я раньше думала, что живут на какой-то автостоянке, а оказалось, что это просто бродячие животные. Я поэтому и долго их не боялась, а теперь конечно страшновато. По собакам видно, что еды у них не много, — рассказывает Юлия.

Она решила что-то сделать с этой ситуацией и обратилась сначала в МЧС. Там ее выслушали, ответили, что это не их профиль, но подсказали телефоны, где можно оставить заявку для администрации города.

— Заявку у меня диспетчер принял, но сразу предупредил, что контракт на отлов собак все еще не расторгован, так что быстрого решения мне ждать не стоит. На вопрос, а что же делать, ответил — если нападут, то обращаться в полицию, — говорит женщина.

Напомним, закон об отлове безнадзорных животных много раз становился своего рода яблоком раздора в краевом парламенте. С одной стороны, все понимали, что денег на его реализацию не хватало, с учетом всех требований предприниматели не стремились выходить на конкурсы и осваивать деньги, да и защитники животных были настроены резко агрессивно в отношении возможности применения жестких мер для решения проблемы по бродячим животным. Но ряд законодателей утверждают, что лучше заняться людьми, а уж потом как-нибудь добраться до животных.

Аукционы по поиску подрядчика, который бы занялся оловом животных, объявлялись дважды в 2015 году и четырежды в 2016 году, но все они были признаны несостоявшимися. Сейчас готовится аукционная документация на 2017 год, где указано, что за 7,77 млн рублей потенциальный подрядчик должен отловить более 1,2 тысяч бездомных животных. Но и он, по прогнозам городской администрации, при таком финансировании расторгован не будет. А все потому, что выигравший аукцион предприниматель будет вынужден не просто отловить, но и лечить, кормить и обхаживать животное по документам 30 дней, а если его не заберут добрые люди, то гораздо дольше, причем теперь уже за свой счет.