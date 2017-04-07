Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
СМИ дозвонились до «покойного террориста из метро» Джалилова
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Жена Игоря Крутого показала младшую дочь
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
10Последствия циклона «Дебби»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
07:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свора агрессивных бродячих собак разгуливает по территории детского садика во Владивостоке

Родители боятся за детей, но отлавливать животных в городе все еще некому.

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Группу агрессивных к людям бродячих собак вот уже более полугода наблюдают родители детей из детского садика № 156 на улице Космонавтов, 7 во Владивостоке. Корр. ИА PrimaMedia удалось пообщаться с взволнованными матерями.

На этой неделе в группе WhatsApp, где состоят родители детей из детского сада № 156 появилось тревожное предупреждение с фотографией дворовых собак у калитки садика. Его сделала мама пятилетнего малыша по имени Ирина, пытаясь поднять проблему свободно гулящих туда сюда собак.

— Я эту свору вижу уже давно, где-то с конца прошлого года. Но в последнее время я стала замечать, что они ведут себя агрессивно. Вот только вчера я проезжала мимо, видела, как женщина пожилая шла, и собаки начали на нее гавкать. Пришлось ей перейти на другую сторону улицы, — рассказала Ирина.

По ее словам, животные беспрепятственно бегают прямо по территории детского сада, пугая детей и взрослых.

— Я своего ребенка довожу на машине прямо ко входу в садик. Даже от калитки пройти уже страшновато, потому что, кто его знает, что им в голову придет, — говорит родительница.

С ней согласна и другая мама, которая уверяет, что стаю эту она наблюдает уже в течение года.

— Я их часто там видела. Мне кажется уже год они там бегают. Но я раньше думала, что живут на какой-то автостоянке, а оказалось, что это просто бродячие животные. Я поэтому и долго их не боялась, а теперь конечно страшновато. По собакам видно, что еды у них не много, — рассказывает Юлия.

Она решила что-то сделать с этой ситуацией и обратилась сначала в МЧС. Там ее выслушали, ответили, что это не их профиль, но подсказали телефоны, где можно оставить заявку для администрации города.

— Заявку у меня диспетчер принял, но сразу предупредил, что контракт на отлов собак все еще не расторгован, так что быстрого решения мне ждать не стоит. На вопрос, а что же делать, ответил — если нападут, то обращаться в полицию, — говорит женщина.

Напомним, закон об отлове безнадзорных животных много раз становился своего рода яблоком раздора в краевом парламенте. С одной стороны, все понимали, что денег на его реализацию не хватало, с учетом всех требований предприниматели не стремились выходить на конкурсы и осваивать деньги, да и защитники животных были настроены резко агрессивно в отношении возможности применения жестких мер для решения проблемы по бродячим животным. Но ряд законодателей утверждают, что лучше заняться людьми, а уж потом как-нибудь добраться до животных.

Аукционы по поиску подрядчика, который бы занялся оловом животных, объявлялись дважды в 2015 году и четырежды в 2016 году, но все они были признаны несостоявшимися. Сейчас готовится аукционная документация на 2017 год, где указано, что за 7,77 млн рублей потенциальный подрядчик должен отловить более 1,2 тысяч бездомных животных. Но и он, по прогнозам городской администрации, при таком финансировании расторгован не будет. А все потому, что выигравший аукцион предприниматель будет вынужден не просто отловить, но и лечить, кормить и обхаживать животное по документам 30 дней, а если его не заберут добрые люди, то гораздо дольше, причем теперь уже за свой счет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Не вернулись из моря
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь