Черные носки с героином нашли во всех районах Новосибирска

В Новосибирске сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали парня и девушку, которые подозреваются в сбыте героина в особо крупном размере.

Операции по задержанию сбытчиков проходили одновременно в двух районах Новосибирска. Мужчина 1990 года рождения находился в федеральном розыске за совершение преступления, также связанного с незаконным оборотом наркотиков. У его 36-летней подруги, которая выполняла роль «закладчицы», был обнаружен и изъят героин массой 53,84 грамма.

«При обыске по месту проживания задержанного в коробке из-под обуви была найдена партия героина общей массой свыше 1 килограмма, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по региону. — Также в квартире подозреваемого изъяты упаковочный материал, мерные ложки, миксер, электронные весы, аппарат для запаивания упаковок с расфасованным наркотиком».

Установлено, что сбыт наркотического средства осуществлялся подозреваемыми бесконтактным способом посредством оборудования «закладок» во всех районах Новосибирска. Примечательно, что в качестве упаковочного материала сбытчики использовали мужские носки черного цвета, которые прятали в сугробах в разных районах Новосибирска.