Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
СМИ: Глава Пентагона хочет ударить крылатыми ракетами по Сирии
В Москве построят много съемного государственного жилья
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9Индуистский Новый год
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
08:43 (мск), источник: VN.ru

Черные носки с героином нашли во всех районах Новосибирска

Задержанные наркодилеры сбывали героин бесконтактным способом посредством оборудования «закладок» во всех районах Новосибирска. В качестве упаковочного материала они использовали мужские носки черного цвета.

В Новосибирске сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали парня и девушку, которые подозреваются в сбыте героина в особо крупном размере.

Операции по задержанию сбытчиков проходили одновременно в двух районах Новосибирска. Мужчина 1990 года рождения находился в федеральном розыске за совершение преступления, также связанного с незаконным оборотом наркотиков. У его 36-летней подруги, которая выполняла роль «закладчицы», был обнаружен и изъят героин массой 53,84 грамма.

«При обыске по месту проживания задержанного в коробке из-под обуви была найдена партия героина общей массой свыше 1 килограмма, — сообщили VN.ru в ГУ МВД по региону. — Также в квартире подозреваемого изъяты упаковочный материал, мерные ложки, миксер, электронные весы, аппарат для запаивания упаковок с расфасованным наркотиком».

Установлено, что сбыт наркотического средства осуществлялся подозреваемыми бесконтактным способом посредством оборудования «закладок» во всех районах Новосибирска. Примечательно, что в качестве упаковочного материала сбытчики использовали мужские носки черного цвета, которые прятали в сугробах в разных районах Новосибирска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трехлапая кошка после пыток переехала из Новосибирска в Варшаву
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Эксперты рассказали о дешевых дачах в Подмосковье
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
В России за год разорились более 3 тысяч застройщиков
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь