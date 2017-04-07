Челябинские таможенники задержали контрабандный лес на 3 млн рублей
Местный предприниматель вывозил материалы в Туркменистан по заранее разработанной мошеннической схеме.
Местный предприниматель вывозил материалы в Туркменистан по заранее разработанной мошеннической схеме.
Челябинские таможенники поймали контрабандиста, который пытался вывезти из страны лесоматериалы стоимостью около 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«При проведении
По факту незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере через таможенную границу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ — за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до 1 млн рублей.