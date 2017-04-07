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08:41 (мск), источник: АиФ Омск

В Сочи задержали двух омичей, подозреваемых в распространении кокаина

Кроме этого, при себе при задержании у мужчин обнаружили наркотик МДМА и матамфетамин.

Двух омичей, подозреваемых в распространении наркотиков, задержали в Сочи. Об этом сообщает tvkrasnodar.ru.

Злоумышленников задержали в Адлерском районе Сочи во время совершения закладок. При себе у них обнаружили 54 свёртка массой до 50 граммов. Экспертиза показала, что в полимерных пакетах находились МДМА, метамфетамин и кокаин. Омичи раскладывали пакетики с наркотиками у металлических подоконников и водосточных труб. Пакетики прикрепляли при помощи магнита. Задержанные рассказали стражам порядка, что покупали наркотики в Интернете и продавали их путём закладок.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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