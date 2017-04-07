Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
Синоптики предупредили приближающихся о похолодании и снеге
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии водитель насмерть сбил 57-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане водитель насмерть сбил 57-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Смертельная авария произошла в Уфимском районе ночью на 1326 км автодороги Москва-Уфа. Предположительно, пешеход в момент ДТП находился на проезжей части.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сейчас ведутся розыскные мероприятия по обнаружению автомобиля и водителя. В ведомстве просят отозваться возможных очевидцев произошедшего.

Еще одна автоавария со смертельным исходом произошла в этом же районе на 1459 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск накануне вечером. 33-летний водитель за рулем большегруза «Iveco» сбил 60-летнюю уфимку. Она, предположительно, шла по проезжей части. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и полезные советы автолюбителям, в том числе, что грозит водителю, если он покинул место ДТП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь