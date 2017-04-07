В Башкирии водитель насмерть сбил 57-летнего пешехода и скрылся с места ДТП

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, сейчас ведутся розыскные мероприятия по обнаружению автомобиля и водителя. В ведомстве просят отозваться возможных очевидцев произошедшего.

Еще одна автоавария со смертельным исходом произошла в этом же районе на 1459 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск накануне вечером. 33-летний водитель за рулем большегруза «Iveco» сбил 60-летнюю уфимку. Она, предположительно, шла по проезжей части. В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

Агентство «Башинформ» опубликовало карточки, где описаны правила поведения участников дорожного движения и полезные советы автолюбителям, в том числе, что грозит водителю, если он покинул место ДТП.