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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе отец и сын, торговавшие «запрещенкой», избили полицейских

Так они рассчитывали избежать штрафов.

Вскоре перед судом предстанут 59-летний предприниматель и его 18-летний сын. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в январе в магазин семейства наведались с проверкой полицейские. Оперативники из отдела экономической безопасности пришли не зря: на витринах торговой точки красовались сигареты без акцизных марок. «Проверочная закупка» удалась, полицейские потребовали открыть склад, однако продавец проигнорировал их и призвал на помощь владельцев магазина.

— Отец и сын вытолкали сотрудников полиции из магазина и нанесли им телесные повреждения. Обвиняемые вину не признали. Тем не менее, расследование завершено, вскоре материалы дела будут направлены в суд, — отметили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Уфы.

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