В Уфе отец и сын, торговавшие «запрещенкой», избили полицейских

Вскоре перед судом предстанут 59-летний предприниматель и его 18-летний сын. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в январе в магазин семейства наведались с проверкой полицейские. Оперативники из отдела экономической безопасности пришли не зря: на витринах торговой точки красовались сигареты без акцизных марок. «Проверочная закупка» удалась, полицейские потребовали открыть склад, однако продавец проигнорировал их и призвал на помощь владельцев магазина.