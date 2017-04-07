Под Волгоградом отравились 23 воспитанника кадетского корпуса
23 воспитанника Кумылженского казачьего кадетского корпуса Волгоградской области получили пищевое отравление.
23 воспитанника Кумылженского казачьего кадетского корпуса Волгоградской области получили пищевое отравление.
«Воспитанники корпуса в возрастете от 7 лет, находящиеся в образовательном учреждении круглосуточно, обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у всех наблюдались признаки пищевого отравления. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. В случае необходимости дети будут госпитализированы в центральную районную больницу», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, в корпусе проведут проверку представители Роспотребнадзора. «Глава региона взял ситуацию под личный контроль. Выяснением обстоятельств происшедшего поручено заняться председателю областного комитета здравоохранения Владимиру Шкарину и руководителю комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики области Владимиру Марченко», — отметили в ведомстве.