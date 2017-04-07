Под Волгоградом отравились 23 воспитанника кадетского корпуса

«Воспитанники корпуса в возрастете от 7 лет, находящиеся в образовательном учреждении круглосуточно, обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие, у всех наблюдались признаки пищевого отравления. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. В случае необходимости дети будут госпитализированы в центральную районную больницу», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Добавим, в корпусе проведут проверку представители Роспотребнадзора. «Глава региона взял ситуацию под личный контроль. Выяснением обстоятельств происшедшего поручено заняться председателю областного комитета здравоохранения Владимиру Шкарину и руководителю комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики области Владимиру Марченко», — отметили в ведомстве.