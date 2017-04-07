Директор центра дополнительного образования «Радуга» осужден за растрату

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суде установлено, что в ноябре 2013 года директор образовательного учреждения, имея умысел на хищение денежных средств, издала приказ о приостановлении образовательного процесса в одном из зданий, принадлежащих «Радуге». В связи с чем, его уборка, содержание и техническое обслуживание, а также оказание услуг администратора не требовалось. Между тем, главбух и директор, достоверно зная об этом, заключали договоры на соответствующие услуги с ООО «Твин», руководителем которого являлся племянник главного бухгалтера.



В результате действий указанных должностных лиц, а также руководителя коммерческой организации аутсорсинга, за период с 2013 по 2015 годы ими было незаконно присвоено и растрачено из городского бюджета более 550 тыс. руб.



Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил директора и главного бухгалтера к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 9 тыс. руб. каждому. Директору общества назначено наказанию в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 9 тыс. руб. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.