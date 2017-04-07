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09:08 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы простились с погибшим в Санкт-Петербурге Максимом Арышевым

В Алматы простились со студентом Максимом Арышевым, погибшим во время теракта в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РК. Там собрались не только друзья и родные Максима, но и люди, которые не остались равнодушными к произошедшей трагедии.

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Мать погибшего Ирина Арышева поблагодарила всех людей, которые с участием отнеслись к произошедшему, в том числе петербуржцев, которые в эти дни также выражают семье соболезнования. Она рассказала, что ее постоянно поддерживают.

«Все эти дни я когда начинаю плакать, откуда-то появляется салфетка. (…) И вот эти все страшные процедуры, благодаря людям Санкт-Петербурга, они не были страшными. Четыре дня и мы дома уже. Огромное спасибо. Столько соболезнований. И все в Санкт-Петербурге просят прощения. Но мы не в обиде на город, такая у Максима была судьба», — сказала мама.

Школьные учителя Максима вспоминают, что молодой человек был очень отзывчивым. К примеру, однажды он привез всему классу из Вьетнама соломенные шляпы, часто делал подарки педагогам. Таким же его запомнили и одноклассники.

«В нем был очень много солнца! Такой у него был дар. Всегда улыбнется, спросит, все ли хорошо. Я учила его три года до его выпуска. У него были одни пятерки. Я очень горжусь, что мне довелось знать его и учить его», — вспомнила классный руководитель Максима Арышева Наталья Лановенко.

Как ранее стало известно, Максим Арышев мог намеренно прикрыть своим телом смертника и принять удар на себя. Такое предположение высказала и классный руководитель погибшего, ссылаясь на слова его родителей. В вагоне Максим оказался в непосредственной близости от смертника, и принял на себя поражающие элементы, которым было начинено взрывное устройство. Тем самым, возможно, он спас жизни другим пассажирам.

Мама Максима попросила, чтобы его запомнили таким, каким он был на фотографии. Максима похоронят на Центральном кладбище по улице Рыскулова.

Напомним, что 3 апреля в петербургском метрополитене на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате взрыва 14 человек погибли, около 50 пострадали.

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