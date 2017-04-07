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09:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Огонь повредил три автомобиля на улице Просторная в Екатеринбурге

Сегодня ночью в Екатеринбурге огонь повредил сразу три автомобиля. Инцидент произошел в четвертом часу на улице Просторная.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 3 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля «Kia Rio», а также кузов автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта». В тушении пожара были задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 4 часа 30 минут. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало Накануне.RU, ранее три автомобиля сгорели на улице Куйбышева. Владельцы авто написали заявление в полицию.

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