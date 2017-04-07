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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец угнал свою же «Ауди» у бывшей жены

Мужчина не хотел оставаться без машины и платить за алименты — тоже.

Чтобы взыскать с жителя Уфы долг в размере полумиллиона приставам пришлось дважды арестовать его «железного коня».

Мужчина не платил алименты бывшей жене, и кредитные платежи игнорировал, в итоге накопилась приличная сумма — 500 тысяч рублей. Так как должник официально нигде не работал, приставы присмотрелись к его «Ауди А6». Иномарку арестовали и отдали на хранение экс-супруге должника.

Однако тот не смирился с утратой «ласточки». Мужчина явился под окна ее дома и угнал свою машину. Позже легковушку нашли во дворе его дома, арестовали снова, но в этот раз поместили на спецстоянку.

— Уже через несколько дней мужчина в полном объеме погасил полумиллионную задолженность. После оплаты всех расходов автомобиль вернули владельцу, — отметили в пресс-службе республиканского Управления ФССП.

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