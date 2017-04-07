Уфимец угнал свою же «Ауди» у бывшей жены

Чтобы взыскать с жителя Уфы долг в размере полумиллиона приставам пришлось дважды арестовать его «железного коня».

Мужчина не платил алименты бывшей жене, и кредитные платежи игнорировал, в итоге накопилась приличная сумма — 500 тысяч рублей. Так как должник официально нигде не работал, приставы присмотрелись к его «Ауди А6». Иномарку арестовали и отдали на хранение экс-супруге должника.

Однако тот не смирился с утратой «ласточки». Мужчина явился под окна ее дома и угнал свою машину. Позже легковушку нашли во дворе его дома, арестовали снова, но в этот раз поместили на спецстоянку.