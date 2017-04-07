Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
СМИ дозвонились до «покойного террориста из метро» Джалилова
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне провалила допинг-тест
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Названа новая причина угревой сыпи
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани отель и аптеку эвакуировали из-за банки из-под пива и мешков с землей

В Казани накануне днем из отеля «Рамада» на улице Чернышевского и аптеки «301» на улице Карбышева были эвакуированы 68 человек, в отеле нашли подозрительную банку из-под пива с проводом, а около аптеки — подозрительные мешки, как выяснилось, с грунтом. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Первое сообщение поступило в 11:30 из отеля — на первом этаже в мужском туалете в урне увидели металлическую банку.

 — На место выехали сотрудники полиции и МЧС, из отеля эвакуировали 58 человек — постояльцы и персонал отеля. Выяснилось, что опасности банка с проводом не представляет, — сообщили ProKazan.ru.

Около 14 часов похожее сообщение поступило из аптеки.

 — Около нее была обнаружена подозрительная тележка, в которой, как позже выяснилось, было три мешка с садовым грунтом. Из аптеки были эвакуированы 10 человек, — отметил источник.

Также около 1 часа 6 апреля в правоохранительные органы позвонил неизвестный, заявив, что знакомые из Ташкента оставили у него в руках взрывчатый предмет, угрожая взорвать квартиру. Выехавшие на место полицейские задержали в квартире на проспекте Победы пьяного 35-летнего мужчину, никаких подозрительных устройств найдено не было.

Отметим, что накануне в МВД Татарстана напомнили, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов.

 — Ваша задача — только сообщить о подозрительном предмете. Не предпринимайте никаких действий самостоятельно — не вскрывайте и не перемещайте найденный предмет, также не позволяйте делать этого другим. По возможности дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 6 апреля в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина (по некоторым данным, сторож) подобрал около лицея № 5 взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Бомба взорвалась у мужчины в руках, ему оторвало кисть. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Несколько дней назад в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За отсутствие знаков "Ш" и "Начинающий водитель" начали штрафовать, а казанцы не в курсе
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь