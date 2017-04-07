В Казани отель и аптеку эвакуировали из-за банки из-под пива и мешков с землей

Первое сообщение поступило в 11:30 из отеля — на первом этаже в мужском туалете в урне увидели металлическую банку.

— На место выехали сотрудники полиции и МЧС, из отеля эвакуировали 58 человек — постояльцы и персонал отеля. Выяснилось, что опасности банка с проводом не представляет, — сообщили ProKazan.ru.

Около 14 часов похожее сообщение поступило из аптеки.

— Около нее была обнаружена подозрительная тележка, в которой, как позже выяснилось, было три мешка с садовым грунтом. Из аптеки были эвакуированы 10 человек, — отметил источник.

Также около 1 часа 6 апреля в правоохранительные органы позвонил неизвестный, заявив, что знакомые из Ташкента оставили у него в руках взрывчатый предмет, угрожая взорвать квартиру. Выехавшие на место полицейские задержали в квартире на проспекте Победы пьяного 35-летнего мужчину, никаких подозрительных устройств найдено не было.

Отметим, что накануне в МВД Татарстана напомнили, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов.

— Ваша задача — только сообщить о подозрительном предмете. Не предпринимайте никаких действий самостоятельно — не вскрывайте и не перемещайте найденный предмет, также не позволяйте делать этого другим. По возможности дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 6 апреля в Ростове-на-Дону 46-летний мужчина (по некоторым данным, сторож) подобрал около лицея № 5 взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Бомба взорвалась у мужчины в руках, ему оторвало кисть. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.