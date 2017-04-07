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09:35 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане мужчина в порыве гнева выкинул шкаф с 13 этажа

Мужчину оштрафовали.

Источник: Zakon.kz

Во время семейного скандала в порыве гнева мужчина выкинул книжную тумбочку с балкона квартиры, расположенной на 13 этаже. К счастью, никто не пострадал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В Центр оперативного управления ДВД Астаны в конце марта т.г. около 24:00 часов обратился житель города (аноним) с просьбой принять меры в отношении человека, проживающего в доме № 8, по ул. С. Сейфуллина, который из окна квартиры выкинул шкаф.

Сотрудниками Местной полицейской службой УВД района «Сарыарка» в ходе поквартирного обхода было установлено, что шкаф выкинул 41-летний мужчина. Сделано это было в порыве гнева во время семейного скандала. К счастью, никто не пострадал. «В отношении гр. С., составлен административный протокол по статье 434 части 1 «Мелкое хулиганство» КРКоАП.

Судьей Специализированного межрайонного административного суда г. Астана в отношении гр. С., наложен административный штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге)", — сообщили в полиции.

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