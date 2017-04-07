Ревнивый уралец застрелил таксиста и сжег труп вместе с авто

По данным следствия, вечером 19 апреля 2016 года возле въезда на АЗС по улице Некрасова в Туринске, 62-летний мужчина на почве ревности, сидя на заднем сидении автомобиля, дважды выстрелил в водителя такси. От полученного ранения 24-летний молодой человек скончался на месте.

После этого злоумышленник вместе со своим приятелем завладели машиной убитого и вывезли труп в Тюменскую область, где, сложив тело в багажник, сожгли его вместе в авто. По подозрению в совершении данных преступлений мужчины были задержаны 24 апреля 2016 года.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.