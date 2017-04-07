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09:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области задержали этническую преступную группировку

В Челябинской области правоохранительные органы пресекли деятельность этнической преступной группы, которая занималась вымогательством и грабежами. В ее состав группы входили два безработных мужчины, 21 и 36 лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участники группировки в различные промежутки времени под угрозой применения насилия вымогали деньги у потерпевших на общую сумму 60 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

В доме у одного из задержанных было обнаружено и изъято пневматическое ружье, переделанное для стрельбы боевыми патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В настоящее время лидер группы водворен в ИВС, второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности данной группы, к другим эпизодам преступной деятельности.

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