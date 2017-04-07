Чиновника в Хабаровском крае будут судить за недостроенный бассейн
Миллионы заплачены, спортивный комплекс в эксплуатацию не сдан.
Миллионы заплачены, спортивный комплекс в эксплуатацию не сдан.
В Хабаровском крае перед судом предстанет замглавы
Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество уголовных дел, возбуждаемое в последнее время правоохранительными органами, квалифицируется по статье «Превышение должностных полномочий». Пальму первенства держит Сахалинская область, где коррупционные скандалы, связанные с чиновниками, становятся достоянием общественности почти каждую неделю, а в городском суде судят высших должностных лиц региона —