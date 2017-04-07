Взрывотехники ищут бомбу у супермаркета «Мегас»
Опасность взрыва возникла у супермаркета «Мегас» в Новосибирске. Полиция оцепила парковку у магазина, территорию обследовали оперативная группа и кинолог с собакой, сообщили VN.ru в
Опасность взрыва возникла у супермаркета «Мегас» в Новосибирске. Полиция оцепила парковку у магазина, территорию обследовали оперативная группа и кинолог с собакой, сообщили VN.ru в
В полицию поступила информация, что к автомобилю, припаркованному на Ипподромской, 46, прикреплено взрывное устройство. К супермаркету срочно выдвинулись специалисты МВД — на фото, опубликованные пабликом новосибирской службы эвакуации АСТ-54, можно разглядеть как минимум пять полицейских автомобилей. Также к зданию прибыл автомобиль скорой помощи.
«В 10:05 к нам поступил звонок от гражданки, которая сообщила о подозрительном предмете, который находится под машиной на улице Ипподромской. На место сразу же выехали в полном составе оперативная группа, кинолог с собакой. Территория была оцеплена и обследована, никаких предметов не обнаружено, гражданам ничего не угрожает», — прокомментировали VN.ru ситуацию в
Службы охраны порядка Новосибирска приведены в состояние повышенной готовности после теракта в питерской подземке 3 апреля. По последним данным, 11 человек погибли сразу, еще трое скончались позднее, более 50 получили ранения. Еще одно взрывное устройство удалось найти и обезвредить. Генпрокуратура РФ официально назвала взрыв в метро терактом. Трагедия не оставила равнодушными и новосибирцев.
6 апреля взрыв прогремел неподалеку от одной из школ