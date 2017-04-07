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10:13 (мск), источник: VN.ru

Взрывотехники ищут бомбу у супермаркета «Мегас»

Опасность взрыва возникла у супермаркета «Мегас» в Новосибирске. Полиция оцепила парковку у магазина, территорию обследовали оперативная группа и кинолог с собакой, сообщили VN.ru в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Новосибирской области.

В полицию поступила информация, что к автомобилю, припаркованному на Ипподромской, 46, прикреплено взрывное устройство. К супермаркету срочно выдвинулись специалисты МВД — на фото, опубликованные пабликом новосибирской службы эвакуации АСТ-54, можно разглядеть как минимум пять полицейских автомобилей. Также к зданию прибыл автомобиль скорой помощи.

«В 10:05 к нам поступил звонок от гражданки, которая сообщила о подозрительном предмете, который находится под машиной на улице Ипподромской. На место сразу же выехали в полном составе оперативная группа, кинолог с собакой. Территория была оцеплена и обследована, никаких предметов не обнаружено, гражданам ничего не угрожает», — прокомментировали VN.ru ситуацию в пресс-службе ведомства.

Службы охраны порядка Новосибирска приведены в состояние повышенной готовности после теракта в питерской подземке 3 апреля. По последним данным, 11 человек погибли сразу, еще трое скончались позднее, более 50 получили ранения. Еще одно взрывное устройство удалось найти и обезвредить. Генпрокуратура РФ официально назвала взрыв в метро терактом. Трагедия не оставила равнодушными и новосибирцев.

6 апреля взрыв прогремел неподалеку от одной из школ Ростова-на-Дону. «Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота», — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Выяснилось, что взрывное устройство было замаскировано под фонарик. Позднее следствие установило, что взрыв был не терактом, а преступлением на почве бытового конфликта.

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