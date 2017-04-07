В Прикамье водитель иномарки влетел под КамАЗ

Смертельное ДТП произошло рано утром 7 апреля в Краснокамском районе. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Пермского края, в 5 часов утра по автодороге Подъезд к Перми от М7 «Волга» со стороны Перми в направлении Нытвы двигался автомобиль «Опель Астра». 27-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль КамАЗ-651170, который ехал на встречу.

Водитель иномарки погиб на месте. Его 23-летняя пассажирка с многочисленными травмами попала в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В социальных сетях жители Нытвы сообщают, что в аварии погиб их земляк. Его мама, узнав о гибели сына, упала на снег и кричала, что не хочет жить без сына.