В Прикамье водитель иномарки влетел под КамАЗ
Водитель погиб, его пассажирка в больнице.
Водитель погиб, его пассажирка в больнице.
Смертельное ДТП произошло рано утром 7 апреля в Краснокамском районе. Как сообщили в
Водитель иномарки погиб на месте. Его 23-летняя пассажирка с многочисленными травмами попала в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В социальных сетях жители Нытвы сообщают, что в аварии погиб их земляк. Его мама, узнав о гибели сына, упала на снег и кричала, что не хочет жить без сына.