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10:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Дубровно на полигоне твердых бытовых отходов найдены человеческие останки

На полигоне твердых бытовых отходов в Дубровно обнаружили обгоревшие останки человека, передает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о найденных останках спасатели получили 6 апреля в 8.33. Определяются пол и личность погибшего, устанавливаются обстоятельства смерти.

В МЧС рассказали, что за сутки в области не отмечалось загораний сухой растительности.

Подготовила Алина Янчур.

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