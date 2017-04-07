В Дубровно на полигоне твердых бытовых отходов найдены человеческие останки
На полигоне твердых бытовых отходов в Дубровно обнаружили обгоревшие останки человека, передает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
На полигоне твердых бытовых отходов в Дубровно обнаружили обгоревшие останки человека, передает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС.
Сообщение о найденных останках спасатели получили 6 апреля в 8.33. Определяются пол и личность погибшего, устанавливаются обстоятельства смерти.
В МЧС рассказали, что за сутки в области не отмечалось загораний сухой растительности.
Подготовила Алина Янчур.