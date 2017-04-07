На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой

Для этого из приднестровского региона ей передали 600 граммов тротила.

Завербовали женщину через социальные сети. Её куратором был житель Луганска, работающий там в так называемом министерстве госбезопасности самопровозглашённой ЛНР. Возбуждено уголовное дело. Задержанная сотрудничает со следствием.