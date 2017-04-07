На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой
На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой. Как сообщает Служба безопасности Украины, она планировала совершить теракт по приказу российских спецслужб.
На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой. Как сообщает Служба безопасности Украины, она планировала совершить теракт по приказу российских спецслужб.
Для этого из приднестровского региона ей передали 600 граммов тротила.
Завербовали женщину через социальные сети. Её куратором был житель Луганска, работающий там в так называемом министерстве госбезопасности самопровозглашённой ЛНР. Возбуждено уголовное дело. Задержанная сотрудничает со следствием.