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12:45 (мск), источник: Publika.md

На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой

На автовокзале в Одессе задержали женщину со взрывчаткой. Как сообщает Служба безопасности Украины, она планировала совершить теракт по приказу российских спецслужб.

Источник: Publika.md

Для этого из приднестровского региона ей передали 600 граммов тротила.

Завербовали женщину через социальные сети. Её куратором был житель Луганска, работающий там в так называемом министерстве госбезопасности самопровозглашённой ЛНР. Возбуждено уголовное дело. Задержанная сотрудничает со следствием.

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