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15:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону бизнесмен пытался провезти через границу дизельное топливо

Житель Самарской области, руководитель предприятия, пытался незаконно провезти через границу дизельное топливо в крупном размере. Его задержали таможенники на МАПП «Матвеев Курган».

Мужчина пытался представить груз как биотопливо, однако, экспертиза это опровергла.

Стоимость экспортируемого товара составила более 1 миллиона рублей. В отношении директора фирмы сейчас возбуждено уголовное дело.

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