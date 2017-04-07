На Дону бизнесмен пытался провезти через границу дизельное топливо
Житель Самарской области, руководитель предприятия, пытался незаконно провезти через границу дизельное топливо в крупном размере. Его задержали таможенники на МАПП «Матвеев Курган».
Житель Самарской области, руководитель предприятия, пытался незаконно провезти через границу дизельное топливо в крупном размере. Его задержали таможенники на МАПП «Матвеев Курган».
Мужчина пытался представить груз как биотопливо, однако, экспертиза это опровергла.
Стоимость экспортируемого товара составила более 1 миллиона рублей. В отношении директора фирмы сейчас возбуждено уголовное дело.