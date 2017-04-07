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10:50 (мск), источник: dostup1.ru

Школьник провалился в реку Миасс, пытаясь достать упавшую с моста скрипку

Инцидент произошел на улице Кирова, возле филармонии.

В Челябинске школьник провалился под лед, пытаясь достать упавшую с моста скрипку, — мальчик получил травму ноги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В четверг, 6 апреля, около четырех часов дня очевидцы сообщили, что ребенок провалился под лед на реке Миасс. Инцидент произошел на улице Кирова, возле филармонии», — сообщила специалист Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова.

По ее словам, к моменту приезда поисково-спасательной группы мальчик смог самостоятельно выбраться из полыньи, с помощью лестницы и альпинистского снаряжения специалисты эвакуировали его на набережную.

«Мы отвели ребенка в филармонию, переодели его в сухую одежду, которую ребенок взял с собой на концерт. Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь и увезли в больницу», — уточнил старший поисково-спасательной группы Константин Осипов.

По словам самого школьника, он и его младший брат должны были выступать на концерте в филармонии. Когда они шли по мосту, уронили на лед реки скрипку. Братья решили достать музыкальный инструмент. Один из них спрыгнул на лед и провалился в полынью. Ребенку удалось достать из воды скрипку. Второй мальчик, который остался на набережной, побежал звать на помощь.

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