Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 4,5 года колонии-поселения
Прокурор Юсьвинского района Олег Зайцев в ходе прошедших сегодня прений по делу
Прокурор Юсьвинского района Олег Зайцев в ходе прошедших сегодня прений по делу
По словам прокурора, вина Виктора Трушникова полностью доказана, в момент совершения ДТП он был пьян. Версия защиты, согласно которой автомобиль
Напомним, бывшего начальника Кудымкарского отдела ГИБДД Виктора Трушникова обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, днем 25 мая на трассе
На первом судебном заседании отец погибшего в ДТП полицейского Владислав Вахнин потребовал наказать Виктора Трушникова по всей строгости закона, а также заявил гражданский иск на 2 млн руб.