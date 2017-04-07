Бывшему начальнику ГИБДД Кудымкара грозит 4,5 года колонии-поселения

По словам прокурора, вина Виктора Трушникова полностью доказана, в момент совершения ДТП он был пьян. Версия защиты, согласно которой автомобиль экс-начальника ГИБДД якобы подрезал «Москвич», как отметил прокурор, полностью отклоняется. Сам подсудимый свою вину не признает. Он попросил судью отложить рассмотрение дела, поскольку ему нужно подготовиться к своему выступлению во время судебных прений после того, что он услышал от прокурора. Федеральный судья Марина Зубова отложила дело на 10 апреля.



Напомним, бывшего начальника Кудымкарского отдела ГИБДД Виктора Трушникова обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, днем 25 мая на трассе Кудымкар-Пожва полицейский, не справившись с управлением, выехал на обочину дороги и врезался в дерево. За руль, как утверждает следствие, Виктор Трушников сел будучи в нетрезвом состоянии. В результате аварии погиб находившийся в машине подсудимого пассажир — оперуполномоченный Юсьвинского отдела полиции Дмитрий Вахнин. После аварии Виктора Трушникова уволили из органов внутренних дел.



На первом судебном заседании отец погибшего в ДТП полицейского Владислав Вахнин потребовал наказать Виктора Трушникова по всей строгости закона, а также заявил гражданский иск на 2 млн руб.