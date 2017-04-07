Пьяный омич не пустил медиков к заболевшей матери
Сегодня, 7 апреля, около 5:00 сработала тревожная кнопка в автомобиле «скорой помощи», находящемся у дома на улице Радищева.
Сегодня, 7 апреля, около 5:00 сработала тревожная кнопка в автомобиле «скорой помощи», находящемся у дома на улице Радищева.
Оказалось, что медики прибыли по вызову к 63-летней женщине, которая жаловалась на плохое самочувствие. Однако медработников к пациентке не пустил ее пьяный сын, тогда врачи обратились за сторонней помощью, сообщает
Мужчина успокоился только после прибытия росгвардейцев. Его удалили в соседнюю комнату, и медики смогли оказать экстренную помощь пенсионерке.