Пьяный омич не пустил медиков к заболевшей матери

Оказалось, что медики прибыли по вызову к 63-летней женщине, которая жаловалась на плохое самочувствие. Однако медработников к пациентке не пустил ее пьяный сын, тогда врачи обратились за сторонней помощью, сообщает пресс-служба омской Росгвардии.

Мужчина успокоился только после прибытия росгвардейцев. Его удалили в соседнюю комнату, и медики смогли оказать экстренную помощь пенсионерке.