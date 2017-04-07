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11:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре эвакуировали школу № 44

В Краснодаре 7 апреля утром эвакуировали школу № 44 на улице Старокубанской.

Источник: ЮГА.ру

В учебном заведении порталу Юга.ру подтвердили факт эвакуации, но не пояснили причину. В соцсетях появились сообщения, что школу заминировали.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что информация уточняется.

Как сообщали Юга.ру, в МВД резко увеличилось число поступающих от граждан сообщений об обнаружении подозрительных предметов на территории Краснодарского края. За 6 апреля в полицию поступили десятки таких вызовов.

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