В Краснодаре эвакуировали школу № 44

В учебном заведении порталу Юга.ру подтвердили факт эвакуации, но не пояснили причину. В соцсетях появились сообщения, что школу заминировали.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что информация уточняется.

Как сообщали Юга.ру, в МВД резко увеличилось число поступающих от граждан сообщений об обнаружении подозрительных предметов на территории Краснодарского края. За 6 апреля в полицию поступили десятки таких вызовов.