В Краснодаре эвакуировали школу № 44
В Краснодаре 7 апреля утром эвакуировали школу № 44 на улице Старокубанской.
В Краснодаре 7 апреля утром эвакуировали школу № 44 на улице Старокубанской.
В учебном заведении порталу Юга.ру подтвердили факт эвакуации, но не пояснили причину. В соцсетях появились сообщения, что школу заминировали.
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Как сообщали Юга.ру, в МВД резко увеличилось число поступающих от граждан сообщений об обнаружении подозрительных предметов на территории Краснодарского края. За 6 апреля в полицию поступили десятки таких вызовов.