Молдавские метеорологи вынесли предупреждение
Специалисты не рекомендуют гулять рядом с деревьями и использовать открытый огонь в период действия предупреждения.
Специалисты не рекомендуют гулять рядом с деревьями и использовать открытый огонь в период действия предупреждения.
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы во вторник объявила «желтый код» метеоопасности в связи с усилением ветра.
«Ожидается усиление
Предупреждение действует 7 и 8 апреля.
В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.
По прогнозу синоптиков, в субботу в республике будет один из самых холодных дней за последнее время. Ночью ожидается +1, +6 градусов, а днем — от +5 до +10. В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. На севере температура воздуха опустится до —1 градуса.