Молдавские метеорологи вынесли предупреждение

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы во вторник объявила «желтый код» метеоопасности в связи с усилением ветра.

«Ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 метров в cекунду», — говорится в сообщении метеорологов.

Предупреждение действует 7 и 8 апреля.

В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.

По прогнозу синоптиков, в субботу в республике будет один из самых холодных дней за последнее время. Ночью ожидается +1, +6 градусов, а днем — от +5 до +10. В воскресенье ночью прогнозируют заморозки. На севере температура воздуха опустится до —1 градуса.