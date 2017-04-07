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10:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Клецке на детской площадке обнаружили мину времен ВОВ

Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке около 60 человек были эвакуированы из-за мины времен Великой Отечественной войны, обнаруженной на детской площадке. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.

Из-за опасной находки из прилегающих многоквартирных домов были эвакуированы около 60 жильцов. Прибывшая на место происшествия саперная группа в/ч 7404 транспортировала мину на поле вблизи Клецка и уничтожила.

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