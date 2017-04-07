В Клецке на детской площадке обнаружили мину времен ВОВ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке около 60 человек были эвакуированы из-за мины времен Великой Отечественной войны, обнаруженной на детской площадке. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.