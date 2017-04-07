В Клецке на детской площадке обнаружили мину времен ВОВ
Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.
Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке около 60 человек были эвакуированы
Инцидент произошел 6 апреля. В РОВД поступило сообщение от местного жителя, что на детской площадке вблизи его дома он обнаружил 50-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны.