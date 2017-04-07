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11:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области водитель лесовоза повредил газопровод. Отключены десятки домов

Сегодня в Ревде на улице Республиканской лесовоз «Урал» врезался в частный жилой дом. В результате аварии поврежден участок фасадного газопровода.

Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе компаний «ГАЗЭКС».

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и не вписался в поворот. Машина снесла деревянный забор и въехала в дом. Назвать причину произошедшего мужчина не смог, он направлен в полицию.

От газоснабжения отключено 37 частных жилых домов. На месте происшествия специалисты газовой службы проводят ремонтно-восстановительные работы: замене подлежит четыре метра газопровода. Завершить работы и возобновить газоснабжение абонентов планируют к сегодняшнему вечеру. Затраты на ремонтно-восстановительные работы должен компенсировать виновник аварии.

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