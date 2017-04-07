В Свердловской области водитель лесовоза повредил газопровод. Отключены десятки домов

Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе компаний «ГАЗЭКС».

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и не вписался в поворот. Машина снесла деревянный забор и въехала в дом. Назвать причину произошедшего мужчина не смог, он направлен в полицию.