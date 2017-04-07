В Свердловской области водитель лесовоза повредил газопровод. Отключены десятки домов
Сегодня в Ревде на улице Республиканской лесовоз «Урал» врезался в частный жилой дом. В результате аварии поврежден участок фасадного газопровода.
Сегодня в Ревде на улице Республиканской лесовоз «Урал» врезался в частный жилой дом. В результате аварии поврежден участок фасадного газопровода.
Об этом Накануне.RU рассказали в
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и не вписался в поворот. Машина снесла деревянный забор и въехала в дом. Назвать причину произошедшего мужчина не смог, он направлен в полицию.
От газоснабжения отключено 37 частных жилых домов. На месте происшествия специалисты газовой службы проводят