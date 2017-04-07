Под Новосибирском пьяная женщина зарезала грубияна
Жительнице села Улыбино не понравились слова собутыльника, гнев дама решила не сдерживать, рассказали в СК.
Жительнице села Улыбино не понравились слова собутыльника, гнев дама решила не сдерживать, рассказали в СК.
Под Новосибирском пьяная женщина зарезала грубияна, об этом сообщает
По данным ведомства, вечером 6 апреля жительница села Улыбино Искитимского района выпивала вместе со своим односельчанином. В один момент мужчина оскорбил хозяйку дома, женщина взялась за нож и четырежды ударила грубияна. Пострадавший умер на месте.
«Установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека, злоупотребляла спиртными напитками», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Расследование уголовного дела продолжается.