Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с РФ
Реакция мировых политиков на авиаудар в Сирии
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Российские керлингисты проиграли все 11 матчей на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне провалила допинг-тест
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Названа новая причина угревой сыпи
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:59 (мск), источник: СуперОмск

Гладков рассказал, как убил двух омичек в своей квартире

Подозреваемый в жестоком двойном убийстве двух омичек, пропавших после посещения одного из омских баров, рассказал, как именно расправился с девушками.

Сам он утверждает, что его вывела из себя их попытка обокрасть его на несколько десятков тысяч рублей.

«Понял, что украли, стал требовать обратно. Они отпирались, тогда я и пришел в ярость. Ударил одну кулаком в лицо, бросил ее на пол и придавил коленом, чтобы не убежала. Вторая созналась, что все в сумочке. Встал, открыл ее, достал все и снова вышел в прихожую. Девушка, которая стояла, начала кричать, что ее подруга не дышит. Я наклонился, побил ее по щекам, даже несколько раз на грудь надавил. Вторая кричать начала, тогда я, чтобы ее успокоить, схватил ее горло в захват и упал с ней возле двери. Держал ее до тех пор, пока она не успокоилась», — рассказывает подозреваемый.

Видео следственного эксперимента с участием Гладкова на видеохостинге «YouTube» выложила редакция сайта «Новый Омск». На нем подозреваемый в резонансном убийстве подробно рассказывает, как и в какой последовательности расправлялся с омичками.

Напомним, что молодой человек подозревается в двойном убийстве. Именно он стал главным фигурантом громкого уголовного дела о пропаже двух омичек — Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Со своими жертвами Гладков познакомился в одном из омских баров, после чего отвез их к себе домой. Убив девушек, он отвез тела в гараж своего отца, где и попытался закопать.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь