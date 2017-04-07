Гладков рассказал, как убил двух омичек в своей квартире
Подозреваемый в жестоком двойном убийстве двух омичек, пропавших после посещения одного из омских баров, рассказал, как именно расправился с девушками.
Подозреваемый в жестоком двойном убийстве двух омичек, пропавших после посещения одного из омских баров, рассказал, как именно расправился с девушками.
Сам он утверждает, что его вывела из себя их попытка обокрасть его на несколько десятков тысяч рублей.
«Понял, что украли, стал требовать обратно. Они отпирались, тогда я и пришел в ярость. Ударил одну кулаком в лицо, бросил ее на пол и придавил коленом, чтобы не убежала. Вторая созналась, что все в сумочке. Встал, открыл ее, достал все и снова вышел в прихожую. Девушка, которая стояла, начала кричать, что ее подруга не дышит. Я наклонился, побил ее по щекам, даже несколько раз на грудь надавил. Вторая кричать начала, тогда я, чтобы ее успокоить, схватил ее горло в захват и упал с ней возле двери. Держал ее до тех пор, пока она не успокоилась», — рассказывает подозреваемый.
Видео следственного эксперимента с участием Гладкова на видеохостинге «YouTube» выложила редакция сайта «Новый Омск». На нем подозреваемый в резонансном убийстве подробно рассказывает, как и в какой последовательности расправлялся с омичками.
Напомним, что молодой человек подозревается в двойном убийстве. Именно он стал главным фигурантом громкого уголовного дела о пропаже двух омичек — Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Со своими жертвами Гладков познакомился в одном из омских баров, после чего отвез их к себе домой. Убив девушек, он отвез тела в гараж своего отца, где и попытался закопать.