Гладков рассказал, как убил двух омичек в своей квартире

Сам он утверждает, что его вывела из себя их попытка обокрасть его на несколько десятков тысяч рублей.

«Понял, что украли, стал требовать обратно. Они отпирались, тогда я и пришел в ярость. Ударил одну кулаком в лицо, бросил ее на пол и придавил коленом, чтобы не убежала. Вторая созналась, что все в сумочке. Встал, открыл ее, достал все и снова вышел в прихожую. Девушка, которая стояла, начала кричать, что ее подруга не дышит. Я наклонился, побил ее по щекам, даже несколько раз на грудь надавил. Вторая кричать начала, тогда я, чтобы ее успокоить, схватил ее горло в захват и упал с ней возле двери. Держал ее до тех пор, пока она не успокоилась», — рассказывает подозреваемый.