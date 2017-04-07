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11:41 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани профессора медицинского университета обвинили во взятке в 200 тыс рублей

В Казани 55-летнюю Линару М., профессора кафедры микробиологии КГМУ, обвинили в получении взятки в 200 тысяч рублей за проставление зачета, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

По предварительным данным, 20-летний студент КГМУ и врач-стоматолог из Мамадыша в период с сентября по декабрь 2016 года пообещали двум студентам медицинского университета, что за взятку им поставят зачет и экзамен по предмету «Микробиология».

 — В результате все трое были задержаны после передачи взятки, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту в конце марта Следственный комитетом были возбуждены дела по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Получение взятки», сейчас все три подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Как стало известно ProKazan.ru, профессор, подозреваемая во взяточничестве, уже уволилась из университета.

Сейчас продолжается расследование.

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