В Казани профессора медицинского университета обвинили во взятке в 200 тыс рублей

По предварительным данным, 20-летний студент КГМУ и врач-стоматолог из Мамадыша в период с сентября по декабрь 2016 года пообещали двум студентам медицинского университета, что за взятку им поставят зачет и экзамен по предмету «Микробиология».

— В результате все трое были задержаны после передачи взятки, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту в конце марта Следственный комитетом были возбуждены дела по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Получение взятки», сейчас все три подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Как стало известно ProKazan.ru, профессор, подозреваемая во взяточничестве, уже уволилась из университета.

Сейчас продолжается расследование.