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11:04 (мск), источник: БЕЛТА

Свыше 20 мостов в Минске нуждаются в капремонте

Всего в хозяйственном ведении предприятия находятся 102 мостовых сооружения, из них 68 общей площадью около 156,6 тыс. кв.м расположены в столице, 34 — на магистралях.

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проведении капитального ремонта нуждаются 22 мостовых сооружения, находящихся на балансе УП «Горавтомост», сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы директор унитарного предприятия Валерий Уласевич, передает корреспондент БЕЛТА.

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Всего в хозяйственном ведении предприятия находятся 102 мостовых сооружения, из них 68 общей площадью около 156,6 тыс. кв.м расположены в столице, 34 — на магистралях.

По словам Валерия Уласевича, с начала текущего года на мостах провели ямочный ремонт покрытия на общей площади свыше 1,4 тыс. кв.м, ведутся работы по окраске перил и ограждений путепроводов. Также приводятся в порядок подземные пешеходные переходы (их на балансе УП «Горавтомост» 92). Выполняется ремонт пандусов, поручней, ступеней, обновляются знаки ориентирования, проводится замена ламп, оштукатуривание потолков.

В период месячника по наведению порядка работы организованы в течение полного светового дня, а также в ночную смену. В мае планируется приступить к ремонту путепровода по пр. Победителей через ул. Богдановича, в июне — путепровода по ул. Долгобродской через ул. Ванеева. Замену асфальтобетонного покрытия проведут в текущем году на проезжих частях 8 мостов и путепроводов, продолжится обустройство декоративных фасадов.

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