В Минске горело административное здание дрожжевого комбината

Инцидент произошел 6 апреля. В 19.16 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступило сообщение о пожаре. Через 5 минут на месте вызова были подразделения МЧС.

«Наблюдался дым средней концентрации из окон третьего этажа. В ходе разведки установлено, что в административном корпусе дрожжевого комбината произошло возгорание имущества на втором этаже в комнате отдыха, а также деревянного лестничного марша (со второго на третий этаж) и имущества в бильярдной комнате», — рассказали в МЧС. В результате пожара повреждено имущество (деревянные стеллажи, скамейка, деревянная отделка комнаты, оконный проем) в комнате отдыха, деревянная отделка лестничной клетки с 2-го на 3-й этаж и отделка стен в бильярдной комнате.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, так как работников, когда начался пожар, уже не было. Технологический процесс не нарушен, пожар на работу предприятия не повлиял. Загорание ликвидировано подразделениями МЧС в 19.46. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в комнате отдыха на 2-м этаже).