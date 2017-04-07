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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Мария Табак. Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

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«Следователи, ведущие расследование произошедшего в среду, 22 марта, теракта в Вестминстере могут подтвердить, что в четверг, 6 апреля, умерла 31-летняя женщина. Она находилась все это время в госпитале, поддержка ее жизнедеятельности была отключена в четверг, 6 апреля. Хотя официальное опознание еще только предстоит, мы уверены, что это Андреа Кристеа. Она была румынкой, и находилась в Лондоне с визитом», — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

В результате теракта ранения получили десятки человек. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

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