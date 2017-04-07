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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный по подозрению в совершении взрыва в Ростове-на-Дону мужчина признался в содеянном, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

«В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый — 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства», — сказал представитель ведомства.

По его словам, задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Собеседник агентства отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий применялся обнаружитель скрытых видеокамер «Оптик-2», который позволил установить несколько видеокамер в зоне взрыва, зафиксировавших передвижение подозреваемого после совершения преступления.

Как сообщалось, в результате взрыва неизвестного предмета, похожего на фонарик, утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая пострадал прохожий. Ранее в пятницу Национальный антитеррористический комитет заявил, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным.

Комментарии
1
нет
Не может быть! Неужели Кремль упустил такой шанс запугать население...
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