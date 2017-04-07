Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика

«В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый — 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства», — сказал представитель ведомства.

По его словам, задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Собеседник агентства отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий применялся обнаружитель скрытых видеокамер «Оптик-2», который позволил установить несколько видеокамер в зоне взрыва, зафиксировавших передвижение подозреваемого после совершения преступления.