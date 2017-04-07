Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный по подозрению в совершении взрыва в
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Задержанный по подозрению в совершении взрыва в
«В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый — 46-летний житель
По его словам, задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.
Собеседник агентства отметил, что в ходе
Как сообщалось, в результате взрыва неизвестного предмета, похожего на фонарик, утром 6 апреля в