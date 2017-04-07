В Крыму дотла сгорела «ГАЗель» с углем
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
В Крыму сгорел фургон «ГАЗель», который был загружен древесным углем, передает
Отметим, что приехавшие на вызов спасатели выяснили, что в воспламенившемся авто находится около тонны угля. Помимо этого, фургон был оснащен газобалонной установкой.
Уточним, что благодаря оперативным мерам огнеборцев удалось избежать подрыва газовых баллонов, однако «спасти» автомобиль не получилось. «ГАЗель» сгорела дотла.
Отметим, что пострадавших нет.