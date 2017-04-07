Воронежец лишился Hyundai Solaris, приехав на нем к судебным приставам

На днях житель города Лиски, который накопил перед банком долгов на более чем 450 тысяч рублей, лишился иномарки.

По данным регионального УФССП, воронежец под залог авто взял кредит. Однако вскоре выплаты за ссуду делать перестал. У него накопился долг перед банком почти в полмиллиона рублей.

«Финансовая организация обратилась в суд о взыскании долга, — отметили судебные приставы. — Суд постановил взыскать в пользу банка Hyundai Solaris».

Возбудили исполнительное производство. Воронежца повесткой вызвали на прием. Он приехал на Hyundai Solaris. Судебный пристав в присутствии понятых наложил арест на машину.

«Вскоре машину передали на реализацию», — отметили в региональное управлении ФССП.

Отметим, узнать о том, нет ли у вас задолженности, можно на сайте.