Хабаровские автолюбители подрались в центре города

В пятницу утром на пересечении улиц Ленина и Постышева мелкий дорожный конфликт обернулся дракой между двумя автолюбителями, сообщает портал «Губерния». Прямо у светофора в рукопашный бой вступили водители «Хонды СиАр-Ви» и «Мерседеса».

Шофер немецкого внедорожника поднимался к улице Ленина от Уссурийского бульвара. В это время ему чем-то помешал водитель японского кроссовера. Разъяренный владелец «Мерседеса» обогнал оппонента и, перегородив ему дорогу, вышел разбираться.

Остановить потасовку пытались прохожие, однако дюжий автовладелец с татуировками на локтях упрямо требовал продолжения боя, снова и снова провоцируя противника.

Очевидцы позвонили в полицию, но наряд не успел добраться до места событий. Попрощавшись друг с другом в резкой манере, водители разъехались.

Официальный ход делу шофер «Хонды», похоже, решил не давать. Как сообщили сотрудники городского управления МВД, заявлений, связанных с этой дракой, к ним не поступало.