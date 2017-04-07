Находкинский музыкальный колледж эвакуировали из-за обычного барабана

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Подозрительный «пакет с железками», которыми оказался обычный барабан, обнаружила вахтер музыкального колледжа в Находке. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia со слов очевидцев, всех учеников и сотрудников учреждения эвакуировали, чтобы провести проверку.

— Дежурная вышла в туалет, а когда вернулась, увидела на своем месте пакет. Она в него заглянула, и увидела какие-то подозрительные железки, после чего вызвала полицию, — рассказал корр. очевидец.

С его слов, это произошло около 14.00. К вечеру сотрудники УМВД и УФСБ провели проверку и нашли хозяина пакета. Им оказался один из студентов колледжа, который просто забыл свой барабан.