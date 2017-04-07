Пермяк погиб из-за гололеда в своем дворе

Как сообщает семья погибшего, пермяк пошел на работу и упал из-за гололеда. В результате падения он получил смертельную травму и умер на месте. У мужчины остались девятилетняя дочь и жена.

Дом обслуживает ТСЖ. Очевидцы происшествия отмечают, что гололед во дворе дома едва ли не повсеместно. Опасная территория ничем не была обработана.