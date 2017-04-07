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11:28 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк погиб из-за гололеда в своем дворе

Трагический случай произошел 6 апреля вечером во дворе дома № 16 по улице Строителей. Мужчина поскользнулся на парковке, упал и получил смертельную травму.

Как сообщает семья погибшего, пермяк пошел на работу и упал из-за гололеда. В результате падения он получил смертельную травму и умер на месте. У мужчины остались девятилетняя дочь и жена.

Дом обслуживает ТСЖ. Очевидцы происшествия отмечают, что гололед во дворе дома едва ли не повсеместно. Опасная территория ничем не была обработана.

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