Пермяк погиб из-за гололеда в своем дворе
Трагический случай произошел 6 апреля вечером во дворе дома № 16 по улице Строителей. Мужчина поскользнулся на парковке, упал и получил смертельную травму.
Трагический случай произошел 6 апреля вечером во дворе дома № 16 по улице Строителей. Мужчина поскользнулся на парковке, упал и получил смертельную травму.
Как сообщает семья погибшего, пермяк пошел на работу и упал
Дом обслуживает ТСЖ. Очевидцы происшествия отмечают, что гололед во дворе дома едва ли не повсеместно. Опасная территория ничем не была обработана.